В России растет число желающих записаться на военную службу по контракту

В России растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приёмные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Выбрать профессию помогут специалисты. В пунктах отбора можно спросить совета у бойцов элитных подразделений.

С марша - сразу в бой. Пока учебный. На полигоне в Краснодарском крае военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны, проходят интенсивный курс боевой подготовки.

Путь контрактников к службе начинается на пунктах отбора. Скрупулезное изучение личного дела, анкетирование, медкомиссия. Большая работа, учитывая, что число желающих заключить контракт постоянно растет. В Ставропольском крае в этом году - на почти 40 процентов. Дмитрий срочную службу проходил более 10 лет назад в спецназе ГРУ, был разведчиком-снайпером.

"За свою Родину почему я не имею права служить, защищать. В Курской области служит муж моей сестры двоюродной. И это еще больше стало подталкивать на контракт", - рассказал он.

Сотрудники пункта отбора рассказывают: нередки случаи, когда заключать контракт приходят буквально семьями - либо вместе, либо по стопам отца или старших братьев.

"Мотивация колоссальная. Ну, соответственно, когда приходит кандидат и говорит, что у меня сын воюет там и я хочу пойти, вот отец приходит, конечно, мы помогаем, чтобы он попал конкретно в ту воинскую часть или близлежащую воинскую часть", - отметил Руслан Четвертев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Ставрополь.

В Ростове-на-Дону на пункте отбора ежедневно - не менее полусотни желающих заключить контракт. "Родину защитить. Решил, как на Курск напали. У меня там родственники живут еще. Мне 59. В армии служил, как все. Северный Кавказ, в ракетных войсках", - рассказал Валерий, кандидат на военную службу.

Оформление документов занимает не более двух дней, а затем - тренировки. На полигоне в Ростовской области готовят военнослужащих штурмовых подразделений. Обстановка максимально приближена к боевой.

Во время службы семьи контрактников получают все меры поддержки. Самим участникам СВО после подписания контракта положена единовременная выплата согласно указу президента России - 400 тысяч рублей. Дополнительно 400 тысяч рекомендовано выплачивать регионам, откуда человек призвался.

Помимо этого, контрактники получают зарплату и другие льготы. В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина с 23 июля предусмотрена единовременная выплата - миллион 900 тысяч рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки. В сумме за первый год службы контрактники получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей. В столице для добровольцев открыт Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Причем, подписать контракт здесь могут и жители других регионов России.