В Москве провели слет патриотических студенческих объединений "Медики Z"

Как оперативно оказать первую помощь раненому бойцу в полевых условиях, что необходимо для эффективной работы медицинских подразделений в зоне СВО. Об этом говорили на всероссийском слете патриотических студенческих объединений "Медики Z".

Мероприятие прошло на базе Сеченовского университета в Москве. Около 700 учащихся из десятков профильных вузов со всей страны обсудили с военными врачами и волонтерами развитие тактической медицины.

Мастер-классы для студентов провели инструкторы и спасатели с боевым опытом. Полученные навыки участники слета отрабатывали на современных манекенах - тренажерах. Подготовили организаторы и культурную программу.