Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Даяны Первовой

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение годовалой Даяны Перовой из Иркутской области. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 4-х миллионов 700 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти 2 миллиона 700 тысяч.

У девочки тяжёлое заболевание - гемолитическая анемия. Ребенок уже перенес серию болезненных процедур переливания крови, но, чтобы организм Даяны справился с недугом, требуется срочная пересадка костного мозга и сопроводительная терапия. Общая стоимость лечения - почти 7 с половиной миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Даяне все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!