В Историческом музее открылась выставка ювелирного искусства

Редчайшие самородки и шедевры, изготовленные из драгоценных металлов и камней, можно увидеть в эти дни в Москве. В Государственном историческом музее сегодня открылась выставка ювелирного искусства.

На ней представлены работы мастеров прежних эпох и наших современников, которые заслужили признание во всем мире. Среди них - победители конкурса Гохрана России в ювелирном, камнерезном и оружейном деле.

Также в экспозиции - образцы из коллекции Алмазного фонда и другие уникальные изделия, которые ранее не показывали широкой публике. Выставка продлится до 25 марта.