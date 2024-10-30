Российские СМИ мешают Западу формировать нужную ему картину мира. В идеальный с точки зрения с точки зрения западной либеральной демократии кадр прорываются репортажи и фактура, показывающие реальное отражение происходящего в зеркале, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала очередной инцидент с преследованием российского журналиста. На сей раз речь идет о Грузии, где полиции пришлось спасать выполнявшего свою работу корреспондента РИА Новости от толпы митингующей оппозиции.

Дипломат отметила в эфире радио Sputnik, что российские СМИ устами своих журналистов, обозревателей, корреспондентов заставляют мир взглянуть на реальную картину. С точки зрения Запада, это помехи и "шероховатости" в информационном сопровождении западной политики в мире.