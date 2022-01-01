Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов России

Швейцария не может кредитовать киевский режим за счет заблокированных российских активов, поскольку у Берна нет непредвиденных прибылей от них. Об этом заявил официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Фабиан Майенфиш.

В ответ на вопрос, последует ли Швейцария примеру G7 в обслуживании займов Украине за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России, Майенфиш заявил, что "в Швейцарии ситуация иная".

Чиновник пояснил, что "активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств". В итоге непредвиденная прибыль от замороженных средств российского Центробанка не генерируется, сообщает ТАСС.

Ранее Австралия отказалась конфисковать российские активы по примеру ряда западных коллег, поскольку австралийские законы не разрешают "просто перехватить активы и использовать их" на свое усмотрение.

Российский министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Россия уже приступила к "зеркальному ответу" на действия западных стран, использующих доходы от замороженных в 2022 году иностранных активов нашей страны. Доходы от блокированных в России активов зарубежных государств направят "на нужды экономики, нужды субъектов".