Квадроберофобке Мие Бойке прилюдно плюнули в лицо: "Гори в аду"

Известную квадроберофобку Мию Бойко (Mia Boyka) настигло возмездие. Во время записи популярного шоу ее публично унизила квадроберша.

Инцидент произошел во время записи шоу "50 хейтеров". Девушка в маске кошечки взяла в руки микрофон и рассказала, что ее подруга болеет, и попросила передать певице аналогичную маску. После этого она подошла к Бойке и плюнула ей в лицо со словами "Гори в аду".

Ведущий попросил охрану вывести девушку и извинился перед певицей.

Позднее выяснилось, что под маской скрывалась треш-стримерша Фрося, известная своими эпатажными выходками. Свой поступок она назвала "моментальной кармой за унижение детей".

Мия Бойко известна своими анти-квадроберскими высказываниями. В начале сентября на концерте по случаю Дня города Надым певица вывела на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Бойко поинтересовалась у ребенка: "Можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?"

Когда девочка громко и гордо заявила, что она квадробер, Бойко с удивленным выражением лица поинтересовалась, одобряет ли кто-то еще в зале такое увлечение. Зал ответил неодобрительным гулом. Напоследок певица бросила фразу: "Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует".

В соцсетях поступок 27–летней певицы не оценили и решили, что она зазвездилась. За девочку заступилась даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, эта ситуация может обернуться психологической травмой для ребёнка на всю жизнь.

На этом молодая исполнительница не остановилась и продолжила глумиться над квадроберами. В своем Telegram-канале она утверждала, что они якобы характеризуются агрессивным и асоциальным поведением.

Скандал вокруг певицы в результате вылился в фактически травлю квадроберов. На разных уровнях власти рассматривались инициативы о запрете "движения", введении административной и даже уголовной ответственности для родителей детей, бегающих в масках кошечек и собачек.