Соединенным Штатам лучше воздержаться от поставок ракет большой дальности Tomahawk Украине. Об этом в среду, 30 октября, предупредил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Политик подчеркнул, что Вашингтону "стоит призадуматься о последствиях своего возможного опрометчивого решения и не идти на поводу у Зеленского, решившего, по всей видимости, разжечь новую мировую войну".

В случае поставок ракет Tomahawk на территорию Украины они автоматически станут для ВС России приоритетной целью для уничтожения, а "за каждые агрессивные действия и провокации последует неминуемый разрушительный для противника ответ", цитирует Шеремета РИА Новости.

Накануне американские источники сообщали, что в "план победы" главы киевского режима Владимира Зеленского включена просьба о предоставлении украинской армии крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия до 5500 километров. При этом в Вашингтоне осознают, что это "абсолютно невыполнимая просьба".

Тем временем в России успешно прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания. Был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а также пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". Российская ядерная триада — по-прежнему надежный гарант суверенитета и безопасности нашей страны.