"Маленький грязный секрет" о президентских выборах в США раскрыло издание Politico. Оказывается, европейские чиновники "тихо тоскуют" по американскому экс-президенту Дональду Трампу и ждут его победы.

Шестеро еврочиновников, пожелавших сохранить анонимность, пояснили изданию, что дело вовсе не в симпатии к кандидату от Республиканской партии. А в том, что второй срок Трампа станет для раздробленного ЕС "горьким лекарством", необходимым для преодоления разногласий и движения вперед.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил журналистам, что возвращение Трампа в Белый дом станет "благотворным шоком" для Европы - сродни пандемии или энергетическому кризису после войны на Украине. По его словам, президентство Трампа будет настолько враждебным по отношению к ЕС, что у блока не будет иного выбора, кроме как увеличить расходы на оборону, укрепить свой технологический сектор и прояснить свою политику в отношении Китая. В то же время, у брюссельских функционеров остались болезненные воспоминания о первом сроке Трампа - он ругал европейских лидеров и называл Брюссель "адской дырой".