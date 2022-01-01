Росавиация объяснила ограничение работы аэропорта Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево утром в среду, 30 октября, не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений. Об этом рассказали в Федеральной службе воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточнило ведомство, ограничения вводились временно, примерно на 40 минут, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

К настоящему времени все ограничения сняты, аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее Росавиация предупреждала, что возобновление работы ни одного из закрытых с февраля 2022 года аэропортов южной и центральной частей России, помимо открытого недавно аэровокзала в Элисте, пока не ожидается.

В начале октября авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия" объявили о переносе нескольких рейсов в страны Ближнего Востока и из них. В частности, изменения затронули рейсы в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).