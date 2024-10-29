Армия США активизировала подготовку к возможному конфликту с Китаем

Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем. Об этом во вторник, 29 октября, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, американские военные отрабатывают тактики, в том числе позаимствованные в результате наблюдения за конфликтом России и Украины.

Журналисты указывают на то, что "большая и неповоротливая" армия США, которая в течение последних десятилетий воевала только с малыми странами, вынуждена готовиться к сценарию, в котором предусматривается столкновение с крупной державой.

Ранее сообщалось, что Россия заняла лидирующую позицию в рейтинге вооруженных сил, составленном изданием U.S. News & World Report. В первую десятку также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

При этом агентство Bloomberg отмечает, что европейские правительства должны создать собственные мощные армии независимо от уверенности в том, что дружба с Соединенными Штатами защитит их от захватчиков.