Путин поручил дать льготы иностранцам при покупке российских хай-тек товаров

Президент России Владимир Путин поручил утвердить меры поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции.

Решение принято по итогам расширенного заседания президиума Госсовета России, которое состоялось 25 сентября 2024 года.

В частности, меры поддержки предусматривают льготные кредиты для иностранных покупателей, говорится в сообщении Кремля. Ставка на весь срок действия договора будет субсидироваться.

Поручение дано правительству совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и комиссиями Госсовета при участии Центробанка.