Ученые сделали невидимым самое мощное оружие ВС России

Покрытие, скрывающее технику от обнаружения в оптическом и инфракрасном диапазонах, получили тяжелые огнеметные системы ТОС-2. Как сообщает холдинг "Росэлектроника", в основе "невидимого" слоя лежит радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом. Они закрепляются на броне и не препятствуют движению техники.

В холдинге подчеркнули, что первые "Тосочки" с таким покрытием уже используются в зоне специальной военной операции. Новая разработка доказала свою эффективность в боевых условиях.

Военные эксперты подчеркивают: российские тяжелые огнеметные системы считаются мощнейшим оружием. Соединенные Штаты даже поднимали в международных организациях вопрос об их запрете. В Вашингтоне считают, что ТОС надо отнести к оружию массового поражения.