Глава киевского режима Владимир Зеленский просил разрешения у Вашингтона бить вглубь России на 200 километров, чтобы уничтожить "пусковые установки" российской армии. Об этом рассказал американский сенатор США Бен Кардин, с которым пообщались российские пранкеры.

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) созвонились с Кардином под видом бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. О том, как проходил пранк, сообщается в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Сенатор заверил, что поддерживает право Киева использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, хотя на Западе звучат голоса против подобного разрешения.

Кардин отметил, что есть "необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию". Зеленский рассказал сенатору, что "эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться".

Источники ранее рассказали, что Зеленский был ошеломлен тем, что президент США Джо Байден не дал ему разрешение использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России. Причиной шока стало то, что "в прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Украины".

Между тем депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что если Вашингтон уступит просьбам Украины о крылатых ракетах Tomahawk, "за каждые агрессивные действия и провокации последует неминуемый разрушительный для противника ответ".