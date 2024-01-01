Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук потряс научный мир заявлением о том, что целых три века физики всего мира исходили из неверной формулировки первого закона Исаака Ньютона.

Как отмечает Хук в своем исследовании, Ньютон сформулировал первый закон на латыни, а при переводе на английский язык была допущена ошибка: союз nisi quatenus перевели как "если", но в действительности он несет смысл "потому что" или "вследствие того, что".

В итоге первый закон Ньютона, по мнению филолога, изначально звучал как "Тело остается в покое или равномерно двигается вследствие того, что на него не действует внешняя сила". Однако ошибка перевода привела к формулировке "Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила".

Ранее сообщалось, что теория Дарвина вновь вызвала жаркие споры. По словам помощника российского премьера Муслима Хучиева, "все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии". Однако руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин напомнил, что сам Чарльз Дарвин был верующим человеком, но дарвинизм был доведен до некоторого абсурда и использован для оправдания материалистических убеждений.

Тем временем Нобелевский комитет назвал лауреатов престижнейшей научной награды в области физики за 2024 год. Нобелевская премия по физике присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие проводить машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.