Москвичам посоветовали готовиться к "погодным горкам"

Столице следует подготовиться к "погодной чехарде". Ее обеспечит череда циклонов, которые готовятся пересечь Русскую равнину с запада на восток. Особенно сильно будет лихорадить атмосферное давление, предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Утром 30 октября барометры в Москве показывали 745 миллиметров ртутного столба. Но к ночи давление упадет до 735 миллиметров. К вечеру четверга показатели снова подрастут - на пять-семь миллиметров.

Однако, по словам Шувалова, это только прелюдия к настоящему обрушению давления. В пятницу вечером барометры могут показать 720-725 миллиметров ртутного столба. Это близко к рекордным показателям. Но и это еще не финал. В выходные давление снова вырастет, так что жителям столицы надо готовиться к "погодным горкам".