Юные аниматоры из Москвы создали первый мультфильм о бойцах СВО

Воспитанники центра внешкольной работы "На Сумском" создали мультфильм "Минута памяти святой", посвященный бойцам специальной военной операции (СВО) и ветеранам Великой Отечественной войны.

Это первая компьютерная анимация старших ребят группы углубленного уровня студии "Трям!". Работа победила в городском конкурсе мультимедиа "Мы москвичи". Младшие воспитанники студии — дошкольники — подготовили для участников спецоперации рисунки с пожеланиями, которые также появляются в мультфильме.

Руководитель студии Любовь Лазарева рассказала, что в основе мультфильма лежит стихотворения поэта Алексея Шмелева, который помогает бойцам СВО.

Ребята очень активно включились в создание мультфильма, работали слаженно, как одна команда. Когда нужно было придумать главного героя — солдата, то его срисовали со старшего брата одного из студийцев.

Сейчас ребята создают новый проект, посвященный предстоящему 80-летию Победы.

Обучающий мультфильм снимут с помощью компьютерной анимации. Он будет иллюстрировать передвижения войск на карте мира. Для достоверной передачи фактов дети изучили и воссоздали на экране модели военной техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, участники студии плетут тактические браслеты для бойцов СВО и пишут им письма.

Центр внешкольной работы "На Сумском" основан в 1918 году. Сейчас в нем занимаются 5,5 тысячи детей, они посещают 328 кружков и секций.

Ребята из студии "Арт-моделирование в 3D" также поддерживают участников спецоперации. Под руководством педагогов они разработали модели брелоков в виде дома, сердца, солнца и слова "спасибо", а затем распечатали их на 3D-принтере и отправили бойцам на передовую. Наши воспитанники, получив обратную связь — видеообращение от военнослужащих, очень вдохновились созданием новых функциональных предметов быта, так необходимых сегодня на СВО. Они решили разработать модель компактной подставки под телефон. Мы уже готовим первую партию таких изделий, рассказала Анна Джунковская, руководитель студии "Арт-моделирование в 3D".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними — вся страна. Президент призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать участников СВО и семьи военнослужащих.

Глава государства также рассказал, что поддерживать наших военных под силу каждому: поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам в зону специальной военной операции, очень много значат для военных. Это "часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы", подчеркнул Путин.