Глава челябинского Коркино ушла в отставку после антицыганских волнений

Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку.

Она сложила полномочия на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой и антицыганских волнений в городе.

Лощинина отметила, что "цыганская проблема" в округе существует уже давно. Власти делали все возможное, чтобы стабилизировать обстановку.

"Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы", - написала она в своем telegram-канале.

Беспорядки возникли после того, как в Коркино была убита 40-летняя Елена Сарафанова, работавшая таксистом. По версии следствия, вечером 24 октября 17-летний молодой человек в ходе конфликта несколько раз ударил ее ножом в грудь. После этого местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в волнения. В городе начались погромы.

После беспорядков задержали более 40 человек. Подозреваемый в убийстве – 16-летний глухонемой подросток, он арестован на два месяца. Стрелявший в местных жителей тоже задержан и отправлен в СИЗО.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей Коркино лицами цыганской диаспоры. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать расследование в производство следователей центрального аппарата СКР.

28 октября глава Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ситуации в Коркино. По его словам, ситуация в округе постепенно нормализуется.