Генпрокурор Грузии вызвал на допрос президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, судя по всему, владеет уликами в связи с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года. Своими знаниями политику предстоит поделиться со следователями грузинской генпрокуратуры. Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, Зурабишвили должна явиться на допрос 31 октября.

С просьбой расследовать возможные фальсификации итогов парламентских выборов обратился в Генпрокуратуру 29 октября Центризбирком Грузии. В подтасовке итогов обвинила ЦИК оппозиция и президент Зурабишвили.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые с использованием электронных урн. У правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", по данным Центризбиркома, 53,9% голосов. Победившая партия получает право единолично формировать правительство, передает ТАСС.