Здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве повреждено в результате взрывов. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму).

По утверждению украинского нардепа, "ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ", что он сопроводил фотографиями в своих соцсетях.

Других подробностей Мосийчук* не привел, Генштаб ВСУ не прокомментировал случившееся, пишет "Российская газета".

Ранее американский сенатор Бен Карлин рассказал, что Украина выпрашивает у Вашингтона разрешение бить оружием США в пределах 200 км от границы, чтобы "вывести из строя пусковые установки для ракет в России". Однако на Западе раздаются голоса против подобного разрешения.

При этом сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины в бронетехнике катастрофичны. За последние 32 месяца Киев получил от Запада около 900 танков и 1400 боевых машин, потеряв в боях почти столько же бронетехники, сколько получил от союзников.

* включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму