Москвичам рассказали о погоде в День народного единства

Обильные осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник, 4 ноября, когда россияне будут отмечать День народного единства. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, в праздник столицу накроет очередной циклон — он принесет с собой обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Сформируется снежный покров высотой до 3-5 сантиметров.

При этом днем в праздничный день, 4 ноября, прогнозируется температура не выше 2 градусов тепла, цитирует Леуса РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что столице следует подготовиться к "погодной чехарде". Ее обеспечит череда циклонов, которые готовятся пересечь Русскую равнину с запада на восток.

Тем временем в столичном регионе продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности. До 21 часа четверга, 31 октября, сохраняется предупреждение из-за сильного ветра — его скорость может достигать 17 метров в секунду, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России.