Переехавшим в новые регионы учителям резко увеличат выплаты

Минпросвещения России планирует увеличить выплаты педагогам, которые переехали работать в новые российские регионы. Проект ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, на педагогов, работающих в новых регионах страны, предусматривается распространить действие программы "Земский учитель". По условиям этой программы учителя, отправившиеся на работу в сельскую местность, рабочие поселки, малые города и поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату.

Были определены следующие выплаты: в Дальневосточном федеральном округе педагог получал 2 миллиона рублей, в остальных регионах России – 1 миллион рублей. Теперь же планируется увеличить до 2 миллионов "подъемные" для учителей, переехавших на работу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.