Россия сможет в 2025 году достичь успехов на Украине, если ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит оставаться такой же "мрачной". С таким прогнозом выступила газета The Washington Post.

Как указывает WP, ВСУ "отчаянно пытаются удержать линию фронта на востоке, но теряют позиции". При этом для Украины "перспектива победы" исчезает, а западная поддержка ослабевает.

На этом фоне "становится все легче представить перспективу" того, что Украина пойдет на компромисс в переговорах с Россией, резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины в бронетехнике катастрофичны. За последние 32 месяца Киев получил от Запада около 900 танков и 1400 боевых машин, потеряв в боях почти столько же бронетехники, сколько получил от союзников.

При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что если Вашингтон уступит просьбам Украины о крылатых ракетах Tomahawk, "за каждые агрессивные действия и провокации последует неминуемый разрушительный для противника ответ".