Звезда "Реальных пацанов" судится с бывшей женой за дочь

Вован из "Реальных пацанов" решил через суд забрать дочь у бывшей жены. Иск Владимир Селиванов подал в Симоновский районный суд Москвы.

С супругой Викторией Маркиной Вован развелся в прошлом году. В браке они прожили пять лет. После расставания актер признался, что главной целью брака был ребенок – он хотел порадовать маму внуками, пишет портал "СтарХит". При этом пара расставалась тихо, без скандалов.

"Мы доверяем ее [дочь] друг другу, любим и всегда заботимся о ней. От этого она чувствует себя в безопасности", — рассказывал тогда актер.

Сейчас же Селиванов решил, что дочь должна жить с ним, рассказали в пресс-службе Симоновского суда изданию. Беседа назначена на 26 ноября.