Собянин назвал самые востребованные меры поддержки технологичных компаний

В Москве сформирована уникальная линейка инструментов для поддержки инноваций и развития высокотехнологичных компаний. Об этом на страницах своего блога рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, одна из успешных и быстрорастущих программ - это льготные кредиты под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Так, с городской поддержкой предприниматели оформили ссуды на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Другая востребованная мера - гранты на приобретение оборудование и развития деятельности. Из бюджета Москвы на эти цели уже выделены около 4,2 миллиарда рублей. Среди получателей компенсаций - в частности, компания-производитель вакцин, разработчик оборудования для точной обработки деталей и многие другие предприятия.