Станция "Москва-Пассажирская-Смоленская" перешла на цифровое управление

Сегодня одна из крупнейших железнодорожных станций столичного транспортного узла - "Москва-Пассажирская-Смоленская" - перешла на цифровое управление. Это позволит повысить надежность автоматики. И обеспечит бесперебойное движение составов, причем, сразу двух Диаметров. Какие ещё плюсы даёт цифра? И как выглядит трёхэтажный пост электрической централизации?

Сигналы поездов на станции у Белорусского вокзала в дневной час пик звучат ежеминутно. "Москва-Пассажирская-Смоленская" и раньше была одной из самых загруженных в столице, а сейчас замкнула на себе сразу несколько самых популярных железнодорожных направлений. Это первый и четвертый Центральные диаметры, пригородные электрички, "Аэроэкспрессы", поезда дальнего следования и скоростные "Ласточки" до Минска и Смоленска.

Разросшееся железнодорожное хозяйство: десятки путей, более сотни светофоров и стрелок - как на ладони на мониторе у диспетчера. За движение электричек и поездов, количество которых за последние годы здесь увеличилось вдвое и безопасность пассажиров, теперь отвечает отечественная система МПЦ-ЭЛ. А управление всеми процессами с аналогового полностью перешло в цифру.

"Раньше большой был пульт, который делился на три части. Были стрелочный манипулятор, кнопочные, а также был огромный пульт табло, которым я управляла и видела прибытие отправление поездов", - рассказала Валентина Запорина, дежурный по железнодорожной станции "Москва-Пассажирская-Смоленская".

Для размещения нового оборудования построили отдельное здание — трехэтажный пост электрической централизации. В здании площадью более 700 квадратных метров разместились просторная диспетчерская, столовые, раздевалки и душевые для персонала, и большая микропроцессорная.

К новому посту электрической централизации уже подключили и строящийся в той же зоне транспортно-пересадочный узел в районе Беговой. Остановочный пункт Смоленского направления МЖД и Д-4 перенесут ближе к одноименной станции столичной подземки и объединят с первым московским центральным диаметром.

"Здесь все сделано с запасом, с резервом под дальнейшее развитие. Мы при запуске МЦД этим ещё не ограничиваемся и будет дальнейшее ещё увеличение размеров движения, количества поездов. Соответственно под это и релейные помещения, через которые мы прошли - там есть место для дополнительных устройств, которые будут ещё здесь наращиваться. Также здесь в помещении для персонала есть возможность поставить дополнительные рабочие места", - отметил Андрей Макаров, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

Что немаловажно, все оборудование и программное обеспечение на посту централизации отечественное. На территории Московского железнодорожного узла на аналогичную цифровую систему переведены уже 89 станций.