Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы

Более 600 тонн мусора с водной акватории Москвы собрал коммунальный флот в текущем году. Об этом сегодня рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства

Основное внимание верховьям Москвы-реки, так обеспечивается чистота русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, а в зонах с небольшой глубиной маломерные суда.

Кроме того, задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. Даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна, которые могут пробивать льды до 20 сантиметров.

А на незамерзающих реках продолжают находится мусоросборщики и катера оперативного реагирования. Основная часть же флота отправляется на зимнюю стоянку, где судам проводят регламентное обслуживание и текущий ремонт.