На ВДНХ шесть деревянных скульптур вернулись на фасад павильона №67

Рабочий. Девушка с книгой. Сосны и чайки. Шесть деревянных скульптур вернулись на своё историческое место на фасаде 67-го павильона. Установили их максимально бережно - с помощью подъемного крана.

"Скульптуры были максимально отреставрированы и сохранены в своём историческом подлинном варианте. То есть объем докомпановок был минимальный, все работы были проведены, и мы уверены, что скульптуры прослужат на данном павильоне еще минимум там двадцать-тридцать лет", - рассказал Александр Тарасов, заместитель генерального директора — директор департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ.

У этого павильона за семидесятилетнюю историю было несколько названий. И "Карелия", и "Наука", и "Советская печать". Строился он в начале пятидесятых годов прошлого века, чтобы показать все достижения существовавшей тогда Карело-Финской ССР. Всё здесь по мотивам карельских промыслов и ремёсел. И настоящее царство деревянной резьбы.

Это вообще единственный на ВДНХ павильон, украшенный деревянными скульптурами. Созданы они из самого прочного материала - лиственницы. Но во время реставрации скульптуры пришлось освобождать от так называемого сталинского лака - смеси олифы и горячего столярного клея. Он образовал довольно плотную плёнку, не позволявшую дереву дышать. Реставраторы удалили и её, и все загрязнения. Восстановили утраты.

"Были выполнены вставки из тонких фрагментов древесины, которые индивидуально подбирались под каждый участок, были выбраны и удалены все сильно деструктированные участки, которые невозможно было сохранить. Особенно сильно пострадали ноги у скульптуры, потому что они там на пьедестале стоят и там меньшее проветривание", - пояснила Елена Максимова, главный архитектор-реставратор ВДНХ.

Работали реставраторы по технологиям прошлого века и только вручную. Материал использовали максимально близкий к оригинальному.

"Это всё сохранили, законсервировали, обработали специальными составами, которые не дают древесине дальше разрушаться и максимально сохраняет подлинный материал", - отметила Елена Максимова.

Сейчас в павильоне ведутся работы по замене инженерных систем. И уже после нового года здесь появится еще одно универсальное выставочное пространство. Вообще масштабная десятилетняя работа по реставрации ВДНХ постепенно подходит к завершению. 38 из 49 объектов культурного наследия уже отреставрировали. В работе сейчас еще семь.

"Планируется в ближайшее время завершить работы - это восьмой павильон "Юные натуралисты", там работы уже завершены, и идет процесс пуско-наладочных работ инженерных систем. И в ближайшее время павильон откроет свои двери для посетителей. Также работы завершаются на шестом павильоне - это "Абхазия", - рассказал Александр Тарасов.

А на очереди - еще несколько объектов, проектная документация сейчас готовится на 62-й и 64-й павильоны.