Белоусов поздравил с освобождением Кругляковки в Харьковской области

Российские военные освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.

Село освободили подразделения группировки войск "Запад", заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт расположен на восточном берегу Оскольского водохранилища к югу от Купянска.

Слова поздравления в связи с освобождением Кругляковки нашим военным передал министр обороны Андрей Белоусов. Он направил телеграмму личному составу и командованию 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Калинина.

"Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу", - отметил глава Минобороны.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли города Селидово и Горняк в ДНР, а также населенный пункт Доброволье в ДНР.