Путин рассказал, как Россия помогает соотечественникам за рубежом

Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом. Об этом говорится в приветствии российского президента Владимира Путина, которое адресовано участникам VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

Путин напомнил, что существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства. Также постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению — в ее рамках в Россию въехало уже более 1,2 миллиона человек.

Несмотря на притеснения, с которыми сталкиваются на Западе люди, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности, на конгрессе собрались более 400 представителей русских общин из более чем 100 государств мира, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пригрозила, что Москва предпримет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией процедуры продления вида на жительство для граждан России.

Между тем в Сербии рассказали, что перебравшиеся туда россияне образовали "мини-Россию", сформировав заметную диаспору — в 2022-2023 годах более 30 тысяч российских граждан получили там вид на жительство. При этом многие переехавшие испытывают сложности с интеграцией в сербское общество.