Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что готов "без колебаний" говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости.

Как напомнил словацкий политик в эфире телеканала "Россия 1", он неоднократно встречался с Путиным, в том числе "когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом". В случае необходимости Фицо "без колебаний готов говорить с господином президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю".

Кроме того, премьер Словакии заверил, что для него будет "честью и радостью", если у него получится приехать в Москву на празднование окончания Второй мировой войны.

Ранее специальный представитель МИД России по вопросам гуманитарных связей с США Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на стороне российских войск в специальной военной операции на Украине и умереть за президента России Владимира Путина.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжает уверять в отличных отношениях с Путиным, с которым он якобы "прекрасно поладил". Однако Кремль заявил, что слухи о том, что Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с российским лидером после того, как покинул Овальный кабинет, не соответствуют действительности.