"Революционный" российский дрон уничтожил колонну ВСУ под Суджей

Колонна Вооруженных сил Украины уничтожена в Курской области. Ее ликвидировала группа спецназа, которая использовала российский беспилотник "Князь Вандал Новгородский".

Кадры операции опубликовал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Камера сняла уничтоженный грузовик ВСУ с боеприпасами. На кадрах видна и вторичная детонация, начали взрываться перевозимые снаряды.

Эксперты называют "Князь Вандал", как и другие дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю, революционным оружием. К их преимуществам, помимо связи по оптоволоконному кабелю, относится и низкая стоимость беспилотника. Но есть, по мнению самих разработчиков, и недостатки - ограниченные маневренность и дальность полета.