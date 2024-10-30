В Кремле напомнили о мирных инициативах президента России Владимира Путина для урегулирования украинского кризиса.

Вооруженные силы Украины должны покинуть российские территории, включая новые регионы – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Украинцы должны оставить российские территории, включая российскую территорию, то есть новые регионы Российской Федерации", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Кроме того, Песков опроверг информацию FT о том, что Россия и Украина якобы ведут переговоры по прекращению ударов по энергообъектам. Издание написало, что Киев и Москва были близки к урегулированию, но вторжение ВСУ на территорию Курской области перечеркнула все усилия.