В Коммунарке утвердили проект планировки улично-дорожной сети около метро "Саларьево"

В Москве утверждён проект улично-дорожной сети вблизи станции метро "Саларьево" в Коммунарке. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Планируется реконструкция улицы Красулинская со строительством круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. А еще в планах строительство Проектируемого проезда номер 8400. Там для удобства и безопасности пешеходов будут обустроены дополнительные регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе.

Также установят современные павильоны ожидания городского транспорта, а прилегающую территорию благоустроят. Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса "1-й Саларьевский" и района Коммунарка.