Песков пояснил заявления Путина о ядерном оружии

Заявления российского президента Владимира Путина важны всегда, вне зависимости от контекста произнесения. Об этом в среду, 30 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать слова Путина о том, что ядерная триада надежно гарантирует суверенитет и безопасность России, хотя наше государство не намерено втягиваться в гонку вооружений.

Песков в ответ указал на то, что "заявления Путина — они каждый раз важны" и "каждый раз они с интересом воспринимаются везде", сообщает ТАСС.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что ядерная доктрина нашего государства носит исключительно сдерживающий характер. Однако геополитические реалии потребовали внести в нее некоторые коррективы.

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил, что стремление Запада нанести максимальный ущерб нашей стране может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Он также подчеркнул, что предусмотрена возможность применения Москвой ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.