Кремль опроверг обсуждение возвращения "сухого закона"

В Кремле не ведут дискуссии относительно радикальных ограничений на продажу алкоголя. Об этом в среду, 30 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, в Советском Союзе "были различные опыты на этот счет", причем "опыт весьма красноречивый — он очень легко поддается анализу".

Песков также отметил, что ограничение времени продажи спиртных напитков в торговых точках — это прерогатива региональных властей, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России в будние, и в выходные дни. Парламентарий заявил, что нужно сократить период торговли спиртным сначала до пяти часов в день, а потом и до двух.

При этом сообщалось, что за минувший год количество питейных заведений в России выросло почти на четверть за счет открытия новых рюмочных и развития заведений с локальным алкоголем.