Российские военные моряки надводного флота сегодня отмечают профессиональный праздник. В этот день на кораблях ВМФ проходят торжественные построения под Андреевским флагом и чествование лучших. Учениями в Баренцевом море отметил праздник большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Экипаж легко отыскал субмарину условного противника, в роли которой выступила одна из атомных подлодок Северного флота. А во Владивостоке праздник встречает экипаж корабля "Адмирал Невельской".

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" встречает день моряка — надводника в родной гавани. Но даже во время стоянки у причала здесь идет работа. Во время учебной тревоги экипажу необходимо до мелочей отработать свои действия по устранению возгорания.

И все же это редкие моменты, когда экипаж "Адмирала Невельского" выполняет задачи на берегу. Регулярно корабль отправляется в дальние походы. По девять месяцев моряки находятся вдали от дома.

Служба на флоте - это не работа, а призвание, говорят сами моряки. Большая честь представлять вооруженные силы страны, но и серьезная ответственность.

"Мужчина, который выбирает стезю военно-морского моряка, должен понимать, что на его плечи ложится очень тяжелая и трудная обстановка, которая складывается во время дальних походов и во время нахождения в море", - отметил Владимир Евдокимов, заместитель командира Большого десантного корабля "Адмирал Невельской" по военно-политической работе, капитан 3 ранга.

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" входит в состав Тихоокеанского флота. На его борту оборудование для обнаружения надводных и воздушных целей, артиллерийские и пусковые установки.

Но главное назначение корабля — доставить технику и высадить десант на не оборудованное побережье. Это одно из основных помещений десантного корабля. Здесь в танковом трюме перевозят боевые машины. Он 110 метров в длину и вмещает более 20 единиц техники.

Огромные аппарели опускаются с кормы и с носовой части корабля. Поэтому морской десант может высаживаться сразу и на сушу, и в море. Командовать таким кораблем — особая ответственность. Капитан второго ранга Ренат Забиров говорит, что не мог представить для себя другой профессии. Оба деда были моряками.

"Мы кораблю отдаем полностью всю свою жизнь, находимся здесь постоянно, ежедневно, личный состав выполняет с нами все поставленные задачи. Поэтому для нас корабль - это второй дом", - отметил Ренат Забиров, командир большого десантного корабля Адмирал Невельской, капитан второго ранга.

Профессиональный праздник для экипажа "Адмирала Невельского" совпал с другой датой. 42 года назад корабль был введен в эксплуатацию.

Тихоокеанский флот, в составе которого малые корабли ближней морской зоны, фрегат, крейсер и большие корабли для дальних походов — основа безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время строится еще более 10 новых надводных кораблей.