ФСБ задержала жительницу Запорожья за передачу данных Киеву

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Запорожской области. Гражданку России обвиняют в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Следствие установило, что женщина в августе 2023 года собрала сведения о расположении личного состава и военной техники ВС России. Информацию она передала в чат-бот, действовавший в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

Переданные данные использовались для нанесения ракетных ударов по указанным целям. Дело по статье о госизмене возбудил следственный отдел УФСБ России по Запорожской области, передает РИА Новости.