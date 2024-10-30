Москва пригласит на празднование 80-летия Победы иностранных лидеров

Россия планирует пригласить лидеров иностранных государств на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование. Это очень важная годовщина", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

По мере приближения даты власти будут информировать, кого Москва пригласила на торжественные мероприятия.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был бы рад приехать на юбилей Победы в 2025 году. Он назвал это своим личным долгом.