Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Осторожно: из-за путаницы или спонтанных трат вы можете лишиться денег. Серьезнее отнеситесь к финансам, обдумывайте даже запланированные покупки.

Тельцы

Кажется, сюрпризов в личной жизни не избежать! Уран в вашем знаке противостоит злому Меркурию в Скорпионе, и до крупных конфликтов всего один шаг.

Близнецы

Подумайте, у кого могут быть претензии к вам на работе, или по отношению к кому вы сами копите раздражение. Найдите способ решить эту проблему.

Раки

Раки рискуют поссориться с детьми или любимыми. Также все может пойти не по сценарию, если вы отправитесь к парикмахеру или косметологу.

Львы

С домашними и семейными делами сегодня все не так, как вы планировали. Вас могут подвести наемные работники, члены семьи или техника.

Девы

Для юридических дел, обращений в суды, к адвокатам, день точно не подходит. Избегайте споров, потому что они могут вылиться в большие конфликты.

Весы

Луна в вашем знаке сильна, поэтому вы будете чувствовать, что тучи обходят вас стороной. Тем не менее будьте аккуратны со словами и документами.

Скорпионы

Ваш Меркурий зла не помнит, он его записывает, и сегодня он готов обрушиться на ваших обидчиков. Надеемся, вы сумеете направить его в мирное русло!

Стрельцы

Последний день октября выдался сложным. Вам не стоит качать права и надеяться на авось в любых делах, особенно в тех, где вы зависите от других людей.

Козероги

Ловите сигналы, которые посылает мир. Если назревает конфликт, заканчиваются деньги или начинает что-то болеть, не отмахивайтесь, принимайте меры.

Водолеи

Ваша главная планета Уран сегодня на первых ролях, поэтому Водолеи будут лучше всех понимать, что происходит. Слушайте интуицию, она не подведет.

Рыбы

Трудности или препятствия могут подстерегать Рыб в учебе и путешествиях. Будьте готовы придумывать нестандартные решения своих проблем.