СК уличил западные спецслужбы в организации беспорядков в российских тюрьмах

Французские спецслужбы могут быть причастны к организации экстремистского сообщества, провоцировавшего беспорядки в учреждениях ФСИН. Члены этой группы распространяли экстремистский контент и провоцировали насилие в среде заключенных в тюрьмах и колониях, рассказали ТАСС в силовых ведомствах.

Следственное управление СК по Свердловской области ранее сообщило, что в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества проведены задержания. Фигуранты задержаны в Санкт- Петербурге, в Красноярском крае, а также в Московской, Иркутской и Архангельской областях.

По данным силовиков, французские спецслужбы через сеть подконтрольных лиц, проживающих на территории России, создали экстремистское движение. Во главе сообщества был поставлен их агент, Роман Ругевич. В настоящее время он находится во Франции, где просит политического убежища.