Участники четвертого саммита Украины — Северная Европа обсудили "потребность в геополитической определенности", которая сводится к стремлению Украины попасть в Североатлантический альянс. Об этом в среду, 30 октября, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "приглашение для Украины в НАТО – это способ усилить не только Украину, но всех партнеров в альянсе", поскольку "это откроет более позитивную перспективу безопасности для всех государств — членов НАТО долгосрочно".

Зеленский также выразил уверенность в том, что получение Украиной приглашения в НАТО "поставит точку на имперских амбициях России".

Ранее Зеленский попытался убедить западных партнеров, что приглашение и принятие в НАТО — это не одно и то же, достаточно проявить политическую волю и позвать Украину в альянс. Политик заявил, что Запад категорически не хочет увидеть разницу, хотя "это несправедливо".

Лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин пояснял, что модель взаимоотношений, которая существует между Украиной и НАТО, "полностью натовцев устраивает", причем "на сегодня интеграция Украины в НАТО – политическая фантастика".