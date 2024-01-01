СПЧ призвал закрыть въезд для мигрантов с наркозависимостью

Диагностированная у мигранта наркотическая зависимость должна являться основанием для выдворения иностранца или отказа ему во въезде в Россию. Такое предложение содержится в докладе "Миграционная политика и национальные цели развития России", подготовленном президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Авторы доклада считают, что в случае выявления у мигрантов признаков наркотической зависимости медицинские учреждения должны в обязательном порядке информировать правоохранительные органы, в частности, МВД.

Уже въехавших в Россию мигрантов с наркозависимостью СПЧ предлагает депортировать, а тем, кто лишь пытается попасть с нашу страну, имея такой порок, отказывать во въезде, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве внутренних дел рассказали, что за неделю второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" было выявлено 13 тысяч нарушений миграционного законодательства и возбуждено 420 уголовных дел. Из России выдворят еще свыше 2 тысяч приезжих.

Опрос показал, что 80% респондентов-россиян считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов. 56% участников исследования полагают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться сами местные жители.