Группировка войск "Север" отразила восемь контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении.

Противник предпринял попытки прорваться в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, но потерпел неудачу, сообщили в Минобороны России.

ВС России нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево и других.

За сутки противник потерял более 350 человек и 25 единиц бронетехники. За все время боевых действий в Курской области - более 27950 военных и более 2,5 тысячи единиц техники.