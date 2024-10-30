Освобождение Кругляковки перекрыло транзитный путь снабжения ВСУ

Взятие села Кругляковка в Харьковской области означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника.

Об этом в среду, 30 октября, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Теперь для ВСУ перекрыт выход на правый берег реки Оскол на данном участке фронта.

О взятии села Кругляковка в Харьковской области стало известно днем в среду. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил наших военных с успешным освобождением населенного пункта.

Населенный пункт расположен на восточном берегу Оскольского водохранилища к югу от Купянска.