Бесшумный миномет заметили в зоне СВО

Вооруженные силы России используют бесшумный миномет "Галл" калибра 82 миллиметра. Оружие заметили в зоне специальной военной операции, передает Telegram-канал "Уголок Ситха".

Опубликован снимок российского бойца на фоне готового к бою "Галла". Отмечается, что оружие разработано для нужд подразделений специального назначения.

Масса "Галла" в боевом положении — 13 килограммов, его может переносить один боец. Максимальная дальность стрельбы - 1200 метров, практическая скорострельность — около 15 выстрелов в минуту. Миномет использует осколочные мины 3ВО35, которые обеспечивают беспламенную и бездымную и бесшумную стрельбу.