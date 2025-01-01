Захарова объяснила визит главы МИД КНДР в Россию

Визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой. Такое заявление сделала в среду, 30 октября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как отметила чиновница, "обмен визитами между главами МИД — это обычная дипломатическая практика", а поездка в Россию главы внешнеполитического ведомства КНДР является плановой.

Захарова подчеркнула, что Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам", сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году не исключена, поскольку "близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне".

Президент России Владимир Путин иронично высказался о "взрывной" реакции Запада и киевского режима на свои заявления о договоре с КНДР, заявив, что "главное — чтобы осколки далеко не летели" и "чтобы там это все и осело от этого взрыва".