Илон Маск рассчитал вероятность восстания машин

Вероятность того, что искусственный интеллект перестанет подчиняться человеку, достаточно велика. Илон Маск оценивает ее в 20%. Глава Tesla и SpaceX не исключает, что "восстание машин" может случиться уже в этом десятилетии. Мнение миллиардера приводит издание Quartz.

Прогноз на развитие ИИ до конца десятилетия Маск озвучил во время выступления на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде. Отложив 10-20% на сценарий с бунтом роботов, предприниматель заметил: он уверен, что все обойдется и, скорее всего, будет замечательно. Миллиардер считает, что ИИ можно будет контролировать – притом, что он каждый год будет становиться в 10 раз лучше своей предыдущей версии.

По мнению Маска, к концу десятилетия ИИ будет таким же способным, как 8 миллиардов людей на планете. Он сможет делать все, что делает любой человек. Более того, через три года искусственный интеллект будет разумнее и способнее, чем все живущие на планете люди вместе взятые.