Верховный суд признал законным пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

Верховный суд России признал законным приговор по уголовному делу об убийствах и преступном сообществе в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца – экс-советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Приговор, согласно которому Арашуковы получили пожизненные сроки, оставлены без изменений, кассационные жалобы – без удовлетворения, сообщает "Интерфакс".

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись, на которой запечатлена попытка Рауфа Арашукова дать крупную взятку сотруднику колонии, чтобы "комфортно" отбывать срок. За это против экс-сенатора и его адвоката возбудили уголовное дело.

Еще на этапе расследования, находясь в следственном изоляторе, бывший политик утверждал, что это "мучения и пытки чисто психологические", а он не понимает, почему должен сидеть "с какими-то террористами, с какими-то изменниками родины".