Говорить об отправке западных военных в зону спецоперации слишком опасно, поэтому "мы никогда не продвигали эту идею". Такое заявление сделал в среду, 30 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению политика, Украина не будет просить Запад отправить своих военных для участия в боях против России, поскольку " все скептически относятся к этому и очень осторожны".

Зеленский подчеркнул, что "очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку". Вместе с тем он подтвердил, что просил у Соединенных Штатов крылатые ракеты Tomahawk, сообщает Reuters.

Ранее депутат Государственной думы России Михаил Шеремет прокомментировал идеи министра обороны Франции отправить силы неядерного сдерживания на Украину. Парламентарий подчеркнул, что такой шаг станет финалом для украинского государства.

Американский сенатор Бен Кардин рассказал, что Зеленский выпрашивал разрешение у Вашингтона бить вглубь России на 200 километров, чтобы уничтожить "пусковые установки" российской армии.